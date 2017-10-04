В Барнауле живодёры жестоко били пса и пытались задушить бытовым проводом

Днем 1 октября в приют позвонила пожилая горожанка и в слезах умоляла приехать и забрать собаку с улицы Кутузова. Приехав на место, волонтеры решили, что пес уже умер, но когда подошли ближе, он из последних сил зарычал. Собаку нашли избитую, в крови, с проводом на шее. Пса немедленно отправили в клинику, его лечат в долг.

Впереди у собаки длинная реабилитация. Его жизни уже ничего не угрожает, но над его психикой придется долго и упорно работать, говорят в приюте.

Волонтеры просят финансовой помощи на лечение животного. Все перечисления будут переведены в уплату долга клинике.

"Этого красавца мы выходим назло всем — и тому, кто так жестоко с ним обошелся, и назло всем, кто ненавидит животных", — заверили в "Ласке".

Реквизиты для перечисления средств

Карта Сбербанка 4276 0214 5779 7079, привязана к номеру приюта 89293973557, держатель Софья Николаевна К.