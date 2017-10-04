В Барнауле живодёры жестоко били пса и пытались задушить бытовым проводом

Барнаульский приют "Ласка" сообщил о вопиющем случае издевательства над собакой, которую они забрали по просьбе неравнодушной женщины. Пса жестоко били и пытались задушить бытовым проводом.
Днем 1 октября в приют позвонила пожилая горожанка и в слезах умоляла приехать и забрать собаку с улицы Кутузова. Приехав на место, волонтеры решили, что пес уже умер, но когда подошли ближе, он из последних сил зарычал. Собаку нашли избитую, в крови, с проводом на шее. Пса немедленно отправили в клинику, его лечат в долг.
Впереди у собаки длинная реабилитация. Его жизни уже ничего не угрожает, но над его психикой придется долго и упорно работать, говорят в приюте.
Волонтеры просят финансовой помощи на лечение животного. Все перечисления будут переведены в уплату долга клинике.
"Этого красавца мы выходим назло всем — и тому, кто так жестоко с ним обошелся, и назло всем, кто ненавидит животных", — заверили в "Ласке".
Реквизиты для перечисления средств
Карта Сбербанка 4276 0214 5779 7079, привязана к номеру приюта 89293973557, держатель Софья Николаевна К.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.