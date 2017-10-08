В Барнауле вновь стали массово рассылать бумаги с синими печатями о поверке счетчиков

Несколько читателей altapress.ru спрашивают, можно ли доверять извещениям от "Единой городской службы по учету водоснабжения" о проведении в доме коллективной поверки счетчиков на воду. Такие бумаги, да еще с синими печатями, вновь стали массово поступать в почтовые ящики барнаульцев. Депутат АКЗС Людмила Суслова поясняет: поверку проводить надо, но работники этой организации нередко раскручивают граждан на покупку новых приборов учета. При этом у этой организации нет офиса — предъявить претензии будет некому.
Под "шапкой" — номер исходящего документа. В тексте — ссылки на закон и постановление правительства. В общем, по всем внешним признакам — официальный документ, которому можно доверять.
В прошлом году подобные бумаги рассылали массово. Казалось бы, эксперты объяснили все хитрости и опасности. Но вот теперь пошла новая волна рассылок. И вновь одни предполагают, что это мошенники, другие же попадаются на их приемы. Номер телефона с прошлого года, к слову, не изменился.
Нужна ли поверка?
Конечно, счетчики нужно отдавать на поверку — то есть проверять с помощью специальной аппаратуры, правильно ли измеряют расход воды. Altapress.ru побеседовал с сотрудником компании и, на первый взгляд, ничего такого не обнаружил. Оператор спросил, подошел ли срок поверки, есть ли паспорта на счетчики. И сказал, что поверка стоит 1,5 тыс рублей, замена счетчиков 2,5 тыс.
И ведь покупают. Хотя старый счетчик мог бы послужить еще несколько лет.
Кстати, коллективная поверка счетчиков, которую якобы проводят в доме "служба", — это еще один психологический прием. Квартиры ставили счетчики в разное время — значит, поверять их тоже надо в разное время. А не в течение одного месяца.
Ваш закон — паспорт счетчика
Людмила Суслова,
зампредседателя комитета по экономической политике и собственности АКЗС:
Иногда сотрудники этой организации говорят: закон изменился, нужная поверка. Но ваш закон — это паспорт счетчика. Какой срок межповерочного интервала в нем указал производитель, такой и есть.
Неясно и то, имеет ли эта "служба" право на проведение поверки. По словам Людмилы Сусловой, предъявить претензии этой организации (например, в случае, если управляющая компания не примет акт поверки) невозможно. Попытки найти ее в Барнауле всегда заканчивались неудачей — у нее нет официального офиса.
Людмила Суслова,
зампредседателя комитета по экономической политике и собственности АКЗС:
Если управляющая компания не высказывает вам претензии по поводу вашего прибора учета и берет ваши показания к начислению, можно не волноваться и не спешить отдавать счетчик на поверку или устанавливать новые.
Кстати, в едином госреестре юридических лиц какой-либо организации с названием "Единая городская служба по учету водоснабжения" не существует. Фирмы с похожим названием есть: "Единая городская служба по установке водосчетчиков" зарегистрирована в Челябинске, "Единая городская служба "водоучет" в Воронеже.
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