В Барнауле вновь стали массово рассылать бумаги с синими печатями о поверке счетчиков

Извещения о поверке счетчиков с синими печатями вновь стали поступать в почтовые ящики барнаульцев.

Приемы продвижения услуги, которые используют авторы извещений, видимо, срабатывают неплохо. У бумаги синяя печать "Единой службы по учету водоснабжения" и синий же штамп: "Повторно". В самом извещении говорится: утвержден график проведения коллективной поверки приборов учета в вашем доме. И дается на это месяц. В том, наверное, смысле, что "кто не успел — тот опоздал".

Под "шапкой" — номер исходящего документа. В тексте — ссылки на закон и постановление правительства. В общем, по всем внешним признакам — официальный документ, которому можно доверять.

В прошлом году подобные бумаги рассылали массово. Казалось бы, эксперты объяснили все хитрости и опасности. Но вот теперь пошла новая волна рассылок. И вновь одни предполагают, что это мошенники, другие же попадаются на их приемы. Номер телефона с прошлого года, к слову, не изменился.

Нужна ли поверка?

Конечно, счетчики нужно отдавать на поверку — то есть проверять с помощью специальной аппаратуры, правильно ли измеряют расход воды. Altapress.ru побеседовал с сотрудником компании и, на первый взгляд, ничего такого не обнаружил. Оператор спросил, подошел ли срок поверки, есть ли паспорта на счетчики. И сказал, что поверка стоит 1,5 тыс рублей, замена счетчиков 2,5 тыс.

Людмила Суслова.

Но Людмила Суслова сталкивалась с тем, что сотрудники этой структуру ловко применяют приемы, с помощью которых гражданин становится их клиентом. Поставили счетчик два года назад? Правила изменились, нужна срочная поверка. Могут сказать, что ваш счетчик вышел из реестра - его надо срочно менять. Потерялся паспорт? Лучше купить новый прибор учета.

И ведь покупают. Хотя старый счетчик мог бы послужить еще несколько лет.

Кстати, коллективная поверка счетчиков, которую якобы проводят в доме "служба", — это еще один психологический прием. Квартиры ставили счетчики в разное время — значит, поверять их тоже надо в разное время. А не в течение одного месяца.

Ваш закон — паспорт счетчика

Людмила Суслова,

зампредседателя комитета по экономической политике и собственности АКЗС:

Иногда сотрудники этой организации говорят: закон изменился, нужная поверка. Но ваш закон — это паспорт счетчика. Какой срок межповерочного интервала в нем указал производитель, такой и есть.

Неясно и то, имеет ли эта "служба" право на проведение поверки. По словам Людмилы Сусловой, предъявить претензии этой организации (например, в случае, если управляющая компания не примет акт поверки) невозможно. Попытки найти ее в Барнауле всегда заканчивались неудачей — у нее нет официального офиса.

Людмила Суслова,

зампредседателя комитета по экономической политике и собственности АКЗС:

Если управляющая компания не высказывает вам претензии по поводу вашего прибора учета и берет ваши показания к начислению, можно не волноваться и не спешить отдавать счетчик на поверку или устанавливать новые.

Кстати, в едином госреестре юридических лиц какой-либо организации с названием "Единая городская служба по учету водоснабжения" не существует. Фирмы с похожим названием есть: "Единая городская служба по установке водосчетчиков" зарегистрирована в Челябинске, "Единая городская служба "водоучет" в Воронеже.