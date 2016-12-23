В Барнауле объявили о 50%-х скидках на зимнюю обувь

Чем порадовать любимых покупателей перед этим праздником? Конечно же, скидками! Ведь в "Монро" прекрасно знают, как важно чувствовать себя на все 100 в эту волшебную ночь, и конечно, порадовать близких хорошим и нужным подарком. Именно поэтому мы подготовили для вас распродажу коллекции обуви и аксессуаров с 23 декабря 2016 года!

В магазинах "Монро" - скидки до 50% на стильные туфли для торжественного вечера, теплые сапожки для катания на санях и плюшках, сумки и клатчи на все случаи жизни, колготы для любимых ножек, перчатки, шарфики и многое другое!

Оцените широчайший выбор товаров по доступным ценам, найдите то, что вам по душе в любом магазине сети "Монро", а также в каталоге товаров на сайте.

Период действия акции с 23.12.2016 по 20.01.2017 (включительно). Ассортимент и количество товаров, участвующих в распродаже ограничены. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, размере и месте получения скидок у продавцов.

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