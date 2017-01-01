В Барнауле объявили штормовое предупреждение из-за загрязнения воздуха

В Барнауле на 13 февраля объявлено штормовое предупреждение: погода способствует накоплению вредных примесей — оксида углерода и сажи. Об этом сообщает Алтайский ЦГМС.

В Железнодорожном и Октябрьском районах Барнаула концентрация сажи в 1,9 раза превышает предельно допустимую концентрацию. Концентрация оксида углерода в Железнодорожном районе превышена в 2,2 раза. Погода,способствующая загрязнению, сохранится в ближайшие несколько дней. Смотрите также