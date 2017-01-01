В Барнауле объявили штормовое предупреждение из-за загрязнения воздуха

939
Сегодня, 16:17.
Жизнь

В Барнауле на 13 февраля объявлено штормовое предупреждение: погода способствует накоплению вредных примесей — оксида углерода и сажи. Об этом сообщает Алтайский ЦГМС.

Смог в Барнауле.
Смог в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.

В Железнодорожном и Октябрьском районах Барнаула концентрация сажи в 1,9 раза превышает предельно допустимую концентрацию. Концентрация оксида углерода в Железнодорожном районе превышена в 2,2 раза.

Погода,способствующая загрязнению, сохранится в ближайшие несколько дней.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
Loading...