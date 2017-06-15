В Барнауле обнаружили детей, которые купались в неположенном месте без взрослых

Дети купаются в несанкционированных местах. Фото: barnaul.org. Дети купаются в несанкционированных местах. Фото: barnaul.org. Дети купаются в несанкционированных местах. Фото: barnaul.org. Дети купаются в несанкционированных местах. Фото: barnaul.org.

Участники рейда обследовали берег Оби по улицам Понтонный Мост и Остров Кораблик, а также территорию Гребного канала. Детей обнаружили без сопровождения законных представителей. Их доставили несовершеннолетних в отдел полиции и передали родителям.

Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних разъяснили детям и их родителям положения закона и предупредили о том, купание разрешено только в специально оборудованных для этого местах.