В Барнауле обнаружили детей, которые купались в неположенном месте без взрослых

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Сегодня, 18:35.
Жизнь

Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудники штаба ГО ЧС и полицейские провели рейд по местам несанкционированного купания в Октябрьском районе. На Гребном канале они обнаружили троих детей, купающихся без присмотра взрослых, сообщает мэрия.

Дети купаются в несанкционированных местах. Фото: barnaul.org.
Дети купаются в несанкционированных местах. Фото: barnaul.org.
Дети купаются в несанкционированных местах. Фото: barnaul.org.
Дети купаются в несанкционированных местах. Фото: barnaul.org.

Участники рейда обследовали берег Оби по улицам Понтонный Мост и Остров Кораблик, а также территорию Гребного канала. Детей обнаружили без сопровождения законных представителей. Их доставили несовершеннолетних в отдел полиции и передали родителям.

Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних разъяснили детям и их родителям положения закона и предупредили о том, купание разрешено только в специально оборудованных для этого местах.

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