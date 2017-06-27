В Барнауле образовался дефицит видеокарт, с помощью которых можно делать криптовалюты

Игорь Головенкин, управляющий одним из барнаульских магазинов сети ДНС, рассказал altapress.ru, что видеокарты стали дефицитным товаром в городе еще около двух месяцев назад. Ощущается нехватка моделей в ценовом диапазоне 15-25 тыс. рублей. По его словам, это связано с ситуацией в мире: производители видеокарт не справляются с ажиотажным спросом на них после того, как выросли курсы криптовалют.

Видеокарты нужны для так называемого майнинга - это серия математических вычислений, которые производятся с помощью компьютерной техники и позволяют выпускать криптовалюту. Самая известная из них это биткоин. Ее курс по данным на 26 июня составлял более $2,7 тыс. Однако сейчас ее выпуск доступен только "фермам" с мощным оборудованием. Но есть более дешевые криптовалюты, которые майнить легче. Например, Etherium, Lightcoin.

Roem.ru предполагает, что дефицит может закончится в трех случаях: если майнить станет совсем невыгодно, если сильно подорожает электричество или если производители выпустят дополнительные партии специально для майнинга.