В Барнауле ограничили подачу воды в десятках домов и школе

16 февраля в районе ул. Червонной, 5 "Барнаульский водоканал" проводит плановые работы по врезке вновь построенного водопровода. В связи с этим с 9.00 ограничили подачу холодной воды в 30 домах, горячей воды — в 16 жилых домах и в школе №12, сообщает мэрия.
Под отключение холодной воды попали дома по ул. Матросова, 3а, 10, 12, ул. Бехтерева, 8, 10 и частные дома по ул. Проездной с №52 до №84, ул. Колесной с №78 до №94.
Горячей воды не будет в домах по ул. Матросова, 3, 3а, 10, 12, ул. Бехтерева, 8, 10, ул. Червонной, 2, 9 (школа), пр. Ленина, 127-137.
В многоквартирных домах водоснабжение восстановят сегодня до полуночи, в домах частного сектора — до 9.00 17 февраля.
По вопросам подвоза воды жители могут обратиться по телефону: 29-91-88.
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