В Барнауле ограничили подачу воды в десятках домов и школе

Под отключение холодной воды попали дома по ул. Матросова, 3а, 10, 12, ул. Бехтерева, 8, 10 и частные дома по ул. Проездной с №52 до №84, ул. Колесной с №78 до №94.

Горячей воды не будет в домах по ул. Матросова, 3, 3а, 10, 12, ул. Бехтерева, 8, 10, ул. Червонной, 2, 9 (школа), пр. Ленина, 127-137.

В многоквартирных домах водоснабжение восстановят сегодня до полуночи, в домах частного сектора — до 9.00 17 февраля.

По вопросам подвоза воды жители могут обратиться по телефону: 29-91-88.