В Барнауле около пивзавода сбили женщину

Сегодня, 18 августа, утром в Барнауле на ул. Трактовая рядом с пивзаводом сбили женщину, сообщают подписчики "Барнаул22". По словам очевидцев, наезд произошел на пешеходном переходе.

Владелец легкового автомобиля наехал на женщину, которая переходила дорогу. По словам очевидцев, она жива, сейчас ей оказывают медицинскую помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.