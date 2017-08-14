В Барнауле оштрафовали родителей двух пьяных подростков

Участники рейда проинспектировали бары, кафе и торговые павильоны, в которых продают алкогольную и спиртосодержащую продукцию, дворы поселков Лебяжье и Южный. Около полуночи в торговом павильоне поселка специалисты обнаружили двух подростков. Их доставили в полицию. Как оказалось позже, ребята 15-ти и 16-ти лет были в состоянии алкогольного опьянения. На родителей обоих подростков составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Родители 15-летнего мальчика нарушили статью 20.22 КоАП о нахождении ребенка в общественном месте в состоянии опьянения, а на 16-летнего подростка составили протокол, сообщает мэрия.

Всего с начала года около сотни детей нарушили ограничения, в отношении почти 30 родителей возбудили административные дела.

Справка

"Комендантский час" — это промежуток времени с 22.00 (если ребенку нет 16 лет) или с 23.00 (если подростку нет 18 лет) до 6.00 в который детям и подросткам, запрещено находиться в общественных местах без сопровождения законных представителей.