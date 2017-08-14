В Барнауле оштрафовали родителей двух пьяных подростков

Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних администрации Центрального района, полицейские поселка Южный и активисты дружины "Барнаульская" нашли в "злачных местах" пьяных подростков. Рейд устроили для проверки соблюдения "комендантского часа" в городе.
Участники рейда проинспектировали бары, кафе и торговые павильоны, в которых продают алкогольную и спиртосодержащую продукцию, дворы поселков Лебяжье и Южный. Около полуночи в торговом павильоне поселка специалисты обнаружили двух подростков. Их доставили в полицию. Как оказалось позже, ребята 15-ти и 16-ти лет были в состоянии алкогольного опьянения. На родителей обоих подростков составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Родители 15-летнего мальчика нарушили статью 20.22 КоАП о нахождении ребенка в общественном месте в состоянии опьянения, а на 16-летнего подростка составили протокол, сообщает мэрия.
Всего с начала года около сотни детей нарушили ограничения, в отношении почти 30 родителей возбудили административные дела.
Справка
"Комендантский час" — это промежуток времени с 22.00 (если ребенку нет 16 лет) или с 23.00 (если подростку нет 18 лет) до 6.00 в который детям и подросткам, запрещено находиться в общественных местах без сопровождения законных представителей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.