В Барнауле осудили автодилера, который обманул почти сотню автовладельцев

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор местному жителю, которого обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, с использованием служебного положения. За 1,5 года преступной деятельности мужчина обманул 91 человека, сообщает краевая прокуратура.
Следствие установило, что с 2013 года подсудимый договаривался с горожанами о покупке в рассрочку их автомобилей. Для этого он заключал с автовладельцами липовые договоры займа денег. После перехода права собственности на транспортные средства мужчина игнорировал обязательства об оплате стоимости автомобилей.
В 2014 году злоумышленник стал учредителем компании, в которой занял должность директора и бухгалтера, и использовал свое служебное положение при совершении преступлений. Вместе со знакомым они подыскивали граждан, желающих продать и купить автомобили. С теми, кто продавал авто, заключались договоры о покупке их машин в рассрочку, а в дальнейшем транспортные средства продавались новым покупателям мошенническим путем без законных на то оснований.
В результате с ноября 2013 года по май 2015 года от мошеннических действий группировки пострадал 91 гражданин. Совокупный ущерб превышает 40 млн рублей.
Суд назначил ему 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. По искам потерпевших с него взыскали 1,9 млн руб. Остальные требования будут рассматриваться в гражданско-правовом порядке.
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