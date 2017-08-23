В Барнауле осудили директора транспортной компании, который чуть не украл 3,6 млн рублей

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю установили, что в 2011 году краевое предприятие "Управление производственно-технологической комплектации" (ГУП УПТК) и компания СТК+ заключили договор на оказание услуг по ремонту железнодорожных вагонов. С 2012 по 2013 годы ремонт 30 вагонов фактически происходил вагоноремонтным депо Рубцовска. Документы по окончании ремонта направляли в СТК+. Сотрудники компании по указанию Завадского завышали в счетах-фактурах и расчетно-дефектных ведомостях объемы выполненных работ, количество замененных деталей, а также вносили невыполненные работы.

В ходе расследования ГУ МВД России по Алтайскому краю выяснилось, что заявленные от компании СТК+ объемы работ превысили фактически выполненные и перечисленные в документации вагоноремонтного депо на 3,6 млн. рублей. Благодаря своевременно предпринятым действиям сотрудников ГУП УПТК и УФСБ России по Алтайскому краю хищение

бюджетных средств удалось предотвратить.

Валерию Завадскому назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в сумме 500 тысяч рублей. В счет погашения штрафа у него конфисковали земельный участок. Приговор в законную силу пока не вступил.