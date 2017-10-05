В Барнауле осудили директора УК за миллионные хищения

Суд установил, что в 2013 и 2014 годах, Суковатцин был директором трех управляющих организаций - ООО "УК ЖЭУ №8", ООО "УК Старый город", ООО "УК ЖЭУ №7", и использовал свое служебное положение в корыстных целях.

Следователи установили, что Суковатцин собирал деньги с населения и не перечислял их теплоснабжающей организации — АО "Барнаульская теплосетевая компания" СГК. В течение нескольких лет мужчина обналичивал деньги через подставные фирмы, оформляя различные документы о якобы проделанных работах или оказанных услугах.

Обвиняемый полностью признал свою вину, выразил готовность в возмещении ущерба, а также помог следствию раскрыть соучастника преступления. В итоге Суковатцина приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Возмещение материального ущерба по иску "Барнаульской теплосетевой компании" в размере 16 618 288,93 рублей суд оставил до рассмотрения основного уголовного дела относительно соучастника Суковатцина.