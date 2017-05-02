В Барнауле осудили крановщика, уронившего 200-килограммовый швеллер на рабочего

ЧП, за которое осудили крановщика, произошло в ноябре 2015 года. Тогда автокран находился внутри строящегося склада на улице Трактовой. Машинист, по данным Следкома, допустил к закреплению перемещаемого швеллера работника, который не имел прав стропальщика. Также, по заявлению следователей, крановщик не убедился в исправности механизмов и частей крана и не удостоверился, что в зоне работы крана нет посторонних. Кроме того, он, как заявили в СКР, не предупредил находящихся около лиц сигналом перед подъемом груза с тем, чтобы люди покинули зону работы крана.

Машинист не признавал свою вину, но следствие собрало достаточные доказательства о наличии причинно-следственной связи между нарушениями при эксплуатации стрелковых самоходных кранов и смертью потерпевшего. Были получены показания свидетелей, очевидцев произошедшего, проведены очные ставки, проверка показаний на месте.

Теперь крановщику на 1,5 года ограничили свободу. Также он должен заплатить 1 миллион рублей по гражданскому иску в пользу потерпевших.