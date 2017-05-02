В Барнауле осудили крановщика, уронившего 200-килограммовый швеллер на рабочего

В Барнауле осудили 51-летнего машиниста автокрана по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. С крюка крана сорвался 200-килограммовый швеллер и упал на 31-летнего разнорабочего. Потерпевший от полученных ран скончался в больнице.
ЧП, за которое осудили крановщика, произошло в ноябре 2015 года. Тогда автокран находился внутри строящегося склада на улице Трактовой. Машинист, по данным Следкома, допустил к закреплению перемещаемого швеллера работника, который не имел прав стропальщика. Также, по заявлению следователей, крановщик не убедился в исправности механизмов и частей крана и не удостоверился, что в зоне работы крана нет посторонних. Кроме того, он, как заявили в СКР, не предупредил находящихся около лиц сигналом перед подъемом груза с тем, чтобы люди покинули зону работы крана.
Машинист не признавал свою вину, но следствие собрало достаточные доказательства о наличии причинно-следственной связи между нарушениями при эксплуатации стрелковых самоходных кранов и смертью потерпевшего. Были получены показания свидетелей, очевидцев произошедшего, проведены очные ставки, проверка показаний на месте.
Теперь крановщику на 1,5 года ограничили свободу. Также он должен заплатить 1 миллион рублей по гражданскому иску в пользу потерпевших.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.