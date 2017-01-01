Фотофакты. В Барнауле осудили наркокурьера-гастролера из Воронежа

В Барнауле осудили наркокурьера-гастролера из Воронежа. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. В Барнауле осудили наркокурьера-гастролера из Воронежа. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. В Барнауле осудили наркокурьера-гастролера из Воронежа. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. В Барнауле осудили наркокурьера-гастролера из Воронежа. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

"В декабре 2012 года житель Воронежа Алексей Оболенский начал работать "закладчиком" партий синтетических наркотических в Ростове-на-Дону. В течение последних лет в должности наркокурьера он работал в Краснодаре, Волгограде, Курске, Новороссийске. В мае 2016 года очередным пунктом назначения стал Барнаул. В момент задержания на съемной квартире было изъято около 1 кг синтетических наркотиков", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина во всем признался. Его признали виновным в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере и приговорили к 8 годам в колонии строгого режима.