Фотофакты. В Барнауле осудили наркокурьера-гастролера из Воронежа

Индустриальный районный суд Барнаула вынес приговор жителю Воронежа, которого обвиняли в сбыте синтетических наркотиков в 6 российских городах, в том числе и в столице Алтайского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
"В декабре 2012 года житель Воронежа Алексей Оболенский начал работать "закладчиком" партий синтетических наркотических в Ростове-на-Дону. В течение последних лет в должности наркокурьера он работал в Краснодаре, Волгограде, Курске, Новороссийске. В мае 2016 года очередным пунктом назначения стал Барнаул. В момент задержания на съемной квартире было изъято около 1 кг синтетических наркотиков", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина во всем признался. Его признали виновным в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере и приговорили к 8 годам в колонии строгого режима.
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