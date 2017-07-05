В Барнауле осудили проводника поезда, которая заставила пассажиров выпрыгивать на ходу

По данным следствия, 12 сентября 2016 года при отправлении пассажирского поезда со ст. Алтайская обвиняемая, заблаговременно не предупредив пассажиров о прибытии поезда на станцию и о необходимости покинуть вагон, настояла на их высадке из вагона уже после начала движения поезда, создав тем самым реальную угрозу безопасности их жизни и здоровья. В результате допущенных проводником нарушений две пассажирки, выпрыгнув из движущегося состава с багажом в руках, получили телесные повреждения в виде ушибов и ссадин.

Проводник получила наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.