В Барнауле осудили риэлторов, которые лишили жилья четырех человек и похитили двух из них

Следствие установило, что с ноября 2011 по сентябрь 2014 годов осужденные на территории Барнаула и Алтайского края были нашли четверых человек, которые из-за проблем со здоровьем находились в сложной жизненной ситуации.

Потерпевших убеждали, в том числе и с помощью угроз, что они должны продать свои дома и квартиры, чтобы потом купить жилье с меньшей площадью. Однако после подписания договоров купли-продажи граждане не получали взамен новое жилье или деньги. Более того, после состоявшейся сделки одного из потерпевших похитили из Барнаула и увезли в Солонешенский район, чтобы он не сообщил о совершенном преступлении.

Другой потерпевший, бывший воспитанник детского дома, отказался добровольно продавать свою квартиру. Его тоже похитили и больше недели насильно удерживали. Сирота был вынужден продать свою квартиру, а полученные от её продажи деньги отдать осужденным. В дальнейшем он под страхом физической расправы вынужден был оформить на подставное лицо дом и земельный участок.

Суд приговорил двух подсудимых к 11 годам и к 11 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Еще двое осуждены к 8 годам и к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Единственная осужденная женщина будет отбывать свои 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.