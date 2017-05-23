В Барнауле осудили силовика, который крышевал подпольное казино

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, теперь уже бывший инспектору группы по исполнению административного законодательства барнаульского отдела полиции № 1 УМВД России через посредника потребовал взятку с владельцев нелегального казино. За свое покровительство силовик требовал 100 тыс. рублей в месяц: каждые две недели ему должны были передавать по 50 тыс. рублей.

Однако представители казино, несмотря на свой незаконный статус, обратились в ФСБ. После этого сотрудники спецслужб пресекли действия полицейского.

Суд признал экс-силовика виновным в получении взятки и отправил на 2 года в исправительную колонию общего режима. Посредника приговорили к штрафу в размере 900 тыс. рублей.