В Барнауле осудили вербовщика экстремистской организации, проповедовавшего в кафе

Во время обыска в молельной комнате. Фото: пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. Во время обыска в молельной комнате. Фото: пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. Во время обыска в молельной комнате. Фото: пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

По данным краевого УФСБ, осужденный весной 2015 года организовал в арендованном помещении одного из барнаульских кафе молельную комнату, где каждую неделю собирались прихожане. Им И. "пропагандировал идеологию и ценности, цели, задачи, структуру, формы деятельности запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"". Как рассказали в УФСБ, прихожанам осужденный представлял основы этой запрещенной организации как "единственно верное исламское учение".

По данным суда и следствия, мужчина знал, что "Таблиги Джамаат" запрещена в нашей стране, поэтому соблюдал меры конспирации, чего и требовал от своих последователей.

Во время обыска в молельной комнате сотрудники ФСБ и полиции изъяли книги, признанные экстремистскими. Такая же литература была изъята и по месту жительства И.

Задержанного содержали в СИЗО. Во время следствия он во всем признался. Суд назначил И. наказание в виде 1 года лишения свободы.