В Барнауле осудили вербовщика экстремистской организации, проповедовавшего в кафе

За вовлечение людей в экстремистскую организацию Железнодорожный районный суд оправил в колонию 42-летнего гражданина России И.
По данным краевого УФСБ, осужденный весной 2015 года организовал в арендованном помещении одного из барнаульских кафе молельную комнату, где каждую неделю собирались прихожане. Им И. "пропагандировал идеологию и ценности, цели, задачи, структуру, формы деятельности запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"". Как рассказали в УФСБ, прихожанам осужденный представлял основы этой запрещенной организации как "единственно верное исламское учение".
По данным суда и следствия, мужчина знал, что "Таблиги Джамаат" запрещена в нашей стране, поэтому соблюдал меры конспирации, чего и требовал от своих последователей.
Во время обыска в молельной комнате сотрудники ФСБ и полиции изъяли книги, признанные экстремистскими. Такая же литература была изъята и по месту жительства И.
Задержанного содержали в СИЗО. Во время следствия он во всем признался. Суд назначил И. наказание в виде 1 года лишения свободы.
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