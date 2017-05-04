В Барнауле осудили женщину, которая зарезала отца-дебошира

В Барнауле осудили женщину за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть ее отца. Женщина зарезала своего родителя, который систематически пил и угрожал семье ножом.
По данным краевой прокуратуры, отец осужденной злоупотреблял спиртным, а будучи пьяным, становился грубым и агрессивным, дрался и угрожал ножом. В очередной раз он выпил и стал скандалить, а затем ударил дочь ножом в левую половину груди, промахнувшись, не причинил ей особого вреда.
Жена стала отбирать у него нож и порезала себе руки. После этого глава семейства успокоился и лег на диван в своей комнате. Тем временем дочь взяла нож, которым недавно размахивал ее отец, и пошла к нему в комнату. Там она нанесла отцу три удара ножом в живот.
Сообразив, что натворила, женщина обработала раны отцу и хотела вызвать врачей, но он от медицинской помощи он отказался. Утром мужчине стало хуже и он умер. Смерть потерпевшего наступила от проникающих в брюшную полость ранений с повреждением кишечника.
Суд, приняв во внимание все доводы следствия и личность подсудимой, назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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