В Барнауле открылась выставка знаменитого алтайского художника Анатолия Щетинина

Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Художник изобразил горные вершины, озера и реки, поля и луга в разные времена года. Немало картин посвящено труженикам: они выводят коней на водопой, расчищают снег возле дома или просто стоят посреди созревших золотых хлебных полей. По признанию Щетинина, он истинный патриот и всегда переживает, как в первый раз, когда представляет свои картины: смогут ли оценить зрители его старания.

Работы мастера - это традиционная русская пейзажная живопись, в которой автор славит родину. Искусствоведы говорят, что в его картинах есть "неброская, но прекрасная истинная правда и сердечная доброта", которой зритель верит.

Картины Анатолия Щетинина демонстрировались на выставке в Парламентском центре. Затем они отправятся в Красноярск, где будут экспонироваться на выставке, посвященной 30-летию регионального отделения "Урал, Сибирь, Дальний Восток" Российской Академии художеств.