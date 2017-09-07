В Барнауле открылась выставка знаменитого алтайского художника Анатолия Щетинина

В краевом художественном музее открыли выставку Анатолия Щетинина "Под солнцем Алтая", посвященную 80-летию края. Экспозиция заняла несколько залов. Более 60 картин посвящены родной природе и землякам художника.
Художник изобразил горные вершины, озера и реки, поля и луга в разные времена года. Немало картин посвящено труженикам: они выводят коней на водопой, расчищают снег возле дома или просто стоят посреди созревших золотых хлебных полей. По признанию Щетинина, он истинный патриот и всегда переживает, как в первый раз, когда представляет свои картины: смогут ли оценить зрители его старания.
Работы мастера - это традиционная русская пейзажная живопись, в которой автор славит родину. Искусствоведы говорят, что в его картинах есть "неброская, но прекрасная истинная правда и сердечная доброта", которой зритель верит.
Картины Анатолия Щетинина демонстрировались на выставке в Парламентском центре. Затем они отправятся в Красноярск, где будут экспонироваться на выставке, посвященной 30-летию регионального отделения "Урал, Сибирь, Дальний Восток" Российской Академии художеств.
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