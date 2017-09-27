В Барнауле открыли испорченные вандалами часы

В Барнауле на пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова открыли часы. В конце августа их изрисовали вандалы, спустя два месяца реконструкции, хронометр запустили, сообщает сайт barnaul.org.
Обновленные часы приспособили для работы на улице в сибирских условиях. В комплекте предусмотрена установка приемника ГЛОНАСС GPS, который будет синхронизировать время работы часов, а также функция звуковой имитации боя часов.
Александр Лисицын,
директор ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ":
Я помню эти часы с тех пор, как был мальчишкой, когда жил неподалеку и именно по ним сверял время. Когда возникла идея восстановить их — сразу решил подключиться к данному проекту.
Часы установили в городе еще в 1980 году. За это время они стали одним из символов Ленинского района.
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