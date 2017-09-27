В Барнауле открыли испорченные вандалами часы

Обновленные часы приспособили для работы на улице в сибирских условиях. В комплекте предусмотрена установка приемника ГЛОНАСС GPS, который будет синхронизировать время работы часов, а также функция звуковой имитации боя часов.

Александр Лисицын,

директор ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ":

Я помню эти часы с тех пор, как был мальчишкой, когда жил неподалеку и именно по ним сверял время. Когда возникла идея восстановить их — сразу решил подключиться к данному проекту.

Часы установили в городе еще в 1980 году. За это время они стали одним из символов Ленинского района.