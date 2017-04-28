28 апреля в Барнауле открыли речную навигацию. Расписание не отличается от прошлогоднего, сообщили altapress.ru в "Алтайречфлоте".
Тарифы на проезд речным транспортом в 2017 году:
- Барнаул - Кокуйское: полный билет - 138 рублей, детский билет - 69 рублей;
- Барнаул - Бобровка: полный билет - 48 рублей, детский билет - 24 рубля;
- Барнаул - Рассказиха: полный билет - 72 рубля, детский билет - 36 рублей;
- Барнаул - Затон: полный билет - 26 рублей, детский билет - 13 рублей;
- Барнаул - Зеленый Клин: полный билет - 38 рублей, детский билет - 19 рублей.
Большинство билетов подорожали на 2 рубля, а в Кокуйское билет стал стоить на 8 рублей дороже. Рост тарифов составил 6%. Новые тарифы утверждены ниже экономически обоснованного уровня. Потери доходов возместят из краевого и городского бюджетов, сообщает мэрия.
Субсидии из бюджета Алтайского края на возмещение этих затрат превышают 8 миллионов рублей. Из бюджета Барнаула объем субсидии на эти же цели составляет 700 тысяч рублей.
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