В Барнауле открыли речную навигацию

Тарифы на проезд речным транспортом в 2017 году:

Барнаул - Кокуйское: полный билет - 138 рублей, детский билет - 69 рублей;

Барнаул - Бобровка: полный билет - 48 рублей, детский билет - 24 рубля;

Барнаул - Рассказиха: полный билет - 72 рубля, детский билет - 36 рублей;

Барнаул - Затон: полный билет - 26 рублей, детский билет - 13 рублей;

Барнаул - Зеленый Клин: полный билет - 38 рублей, детский билет - 19 рублей.

Большинство билетов подорожали на 2 рубля, а в Кокуйское билет стал стоить на 8 рублей дороже. Рост тарифов составил 6%. Новые тарифы утверждены ниже экономически обоснованного уровня. Потери доходов возместят из краевого и городского бюджетов, сообщает мэрия.

Субсидии из бюджета Алтайского края на возмещение этих затрат превышают 8 миллионов рублей. Из бюджета Барнаула объем субсидии на эти же цели составляет 700 тысяч рублей.