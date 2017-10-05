В Барнауле открылся Алтайский региональный ИТ-форум

5 октября в Алтайском краевом театре драмы им. Шукшина проходит юбилейный X Алтайский региональный ИТ-форум. В нем принимают эксперты в области информационных технологий из более чем 40 регионов России. Форум открыл губернатор Алтайского края Александр Карлин.
Он заявил, что площадка Алтайского ИТ-форума оказывает влияние не только на экономику края, но и на соседние регионы а также государства. Со ссылкой на Алтайкрайстат Карлин сообщил, что 92% компаний края используют в своей деятельности ИТ. Но подчеркнул, что в данном случае важна не только количественная, но и качественная составляющая.
Александр Карлин напомнил, что Алтайский край – регион с аграрной специализацией. Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет 17-18%, а с учетом отраслей сельхоз переработки доходит до трети. Но по его мнению, край не просто может, но и должен рассчитывать на развитие ИТ.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Сегодня сельское хозяйство демонстрирует самые высокие темпы роста производительности труда в стране. Происходит его техническое перевооружение. Строятся суперсовременные комплексы, совершенствуются схемы по реализации продукции. Без ИТ здесь невозможно рассчитывать на прорывные результаты и победу в конкурентной борьбе.
На ИТ-форуме работает пять секций: "Дирижеры изменений" (для финансовых директоров и руководителей компаний), "Умный и безопасный город", "Информационная безопасность", "ИТ для государства и общества", "Профориентация в ИТ". Ожидается, что в мероприятии примут участие более 700 человек.
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