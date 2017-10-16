В Барнауле открылся седьмой "Читай-город".

Здесь представлен огромный выбор литературы на любой вкус – великие произведения классиков, нашумевшие бестселлеры современных авторов, детективы, фантастика, увлекательные исторические романы. Для родителей – новейшие исследования по воспитанию и развитию детей, для маленьких читателей – красочно иллюстрированные издания, волшебные сказки и захватывающие приключения. Для школьников и студентов – всевозможные учебные пособия.

Кроме произведений литературы, в "Читай-городе" есть то, что добавит позитивных эмоций в ежедневную рутину: удивительные раскраски-антистресс, товары для хобби, детского и взрослого творчества, игры, сувениры и многое другое. Оригинальные канцтовары для школы и офиса превратят работу и учебу в радость.

"Читай-город" ценит своих покупателей и дорожит их вниманием, поэтому регулярно проводит акции и объявляет скидки на разные группы товаров. Тем, кто выбирает подарки и не может определиться с предпочтениями, пригодятся подарочные сертификаты номиналом от 500 рублей.

Михаил Иванцов,

генеральный директор сети книжных магазинов "Читай-город":

Мы хотим создавать магазины, в которые людям хочется приходить. Где есть хорошая атмосфера. Мы стараемся культивировать ценности, важные для нашей аудитории – интеллектуальной, стремящейся к самовыражению. Покупатель знает, что, придя в любой магазин сети, он найдет широкий и тщательно продуманный выбор книг, а также комфортные условия покупки.

Сеть книжных магазинов "Читай-город" насчитывает более 350 магазинов по всей стране. Ее покупателей разделяют километры и города, разный возраст и профессии, интересы и увлечения, но объединяет любовь к чтению и хорошим книгам. Ждем вас в "Читай-городе"! Читайте больше, читайте с нами!

Адрес магазина: пр. Строителей, 117, ТРЦ "Галактика", 3-й этаж

Сайт: www.chitai-gorod.ru