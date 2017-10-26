В Барнауле открылся центр инженерии, программирования и робототехники для детей

Кружки робототехники стали уже привычными. Но робототехника это только малая часть STEM. Здесь дети не просто автоматически и бездумно копируют конструкции Lego по предлагаемым инструкциям, но создают своих роботов, наделяют их уникальной формой и функциями, необходимыми в реальной жизни.

Для того чтобы научиться этому, ребенок должен понимать и разбираться во множестве областей: в физике, механике, конструировании, электронике, программировании, математике. Он должен обладать гибким умом, уметь использовать инструменты и не бояться отсутствия готовых решений. Всему этому он научится в STEM-центре.

Курс рассчитан на работу с детьми с 1 по 11 класс. Занятия проходят в группах до шести человек. Курс состоит из комплекса занятий по инженерии, программированию, робототехнике и 3D-моделированию. Каждый ребенок освоит все эти направления.

На инженерии дети познакомятся с историей сооружений, создадут свои модели конструкций, используя инструменты и подручные материалы.

На программировании ребята освоят азы языков Scratch, Python, Java, изучат основные приемы, которые используются в разработке, научатся создавать игры, разрабатывать собственные программы и совершенствовать ранее созданные.

На курсе робототехники ученики создадут роботов на базе Lego Education и Arduino. При этом они могут использовать не только готовые варианты, но создавать своих уникальных роботов, используя знания, полученные на курсе инженерии и программирования.

На 3D-моделировании дети смогут самостоятельно создать объемное изображение с последующей распечаткой на 3D принтере. На основе этой 3D-модели можно создать своего робота с уникальными функциями, придуманными и реализованными самостоятельно.

Чему научится ребенок?

Работать инструментами

Программировать

Создавать роботов

Роботизировать инженерные макеты

Создавать 3D-модели

Использовать 3D-принтер

Пробные бесплатные занятия проводятся по четвергам. Курс стартует по мере формирования групп. Для записи звоните 57-37-17.