В Барнауле открылся центр инженерии, программирования и робототехники для детей

В Барнауле открылся STEM-центр, в котором проводят целый комплекс занятий, объединяющий естественные науки, современные технологии, программирование и инженерное творчество.
Кружки робототехники стали уже привычными. Но робототехника это только малая часть STEM. Здесь дети не просто автоматически и бездумно копируют конструкции Lego по предлагаемым инструкциям, но создают своих роботов, наделяют их уникальной формой и функциями, необходимыми в реальной жизни.
Для того чтобы научиться этому, ребенок должен понимать и разбираться во множестве областей: в физике, механике, конструировании, электронике, программировании, математике. Он должен обладать гибким умом, уметь использовать инструменты и не бояться отсутствия готовых решений. Всему этому он научится в STEM-центре.
Курс рассчитан на работу с детьми с 1 по 11 класс. Занятия проходят в группах до шести человек. Курс состоит из комплекса занятий по инженерии, программированию, робототехнике и 3D-моделированию. Каждый ребенок освоит все эти направления.
На инженерии дети познакомятся с историей сооружений, создадут свои модели конструкций, используя инструменты и подручные материалы.
На программировании ребята освоят азы языков Scratch, Python, Java, изучат основные приемы, которые используются в разработке, научатся создавать игры, разрабатывать собственные программы и совершенствовать ранее созданные.
На курсе робототехники ученики создадут роботов на базе Lego Education и Arduino. При этом они могут использовать не только готовые варианты, но создавать своих уникальных роботов, используя знания, полученные на курсе инженерии и программирования.
На 3D-моделировании дети смогут самостоятельно создать объемное изображение с последующей распечаткой на 3D принтере. На основе этой 3D-модели можно создать своего робота с уникальными функциями, придуманными и реализованными самостоятельно.
Чему научится ребенок?
- Работать инструментами
- Программировать
- Создавать роботов
- Роботизировать инженерные макеты
- Создавать 3D-модели
- Использовать 3D-принтер
Пробные бесплатные занятия проводятся по четвергам. Курс стартует по мере формирования групп. Для записи звоните 57-37-17.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.