В Барнауле открывают новую театральную площадку — Дом актёра на Алтае

В Барнауле откроется Дом актёра на Алтае. Новая арт-площадка располагается в культурном пространстве "Кислород" на Льва Толстого, 30. По словам основателя и художественного руководителя, актёра Молодёжного театра Александра Савина, это будет уютный лофт, в котором покажут спектакли, откроют выставки и создадут несколько театральных студий для людей всех возрастов. А пока тут спешат закончить ремонт: уже завтра, 18 сентября, в Доме актёра пройдут гастроли московского Театра.doc.
"С Театром.doc это была авантюра, конечно, - говорит Савин. - Мы сказали, что у нас почти все готово и теперь вот по ночам доколачиваем декорации".
Проект интерьера сделала Наталия Алаева. Пространство площадью 80 кв. м разделено на две части (впрочем, условно). В одной планируется сделать галерею современного искусства, в которой можно выставлять картины и делать инсталляции, в другой будут играть спектакли.
Дом актёра не станет репертуарным театром, это пространство для всевозможных экспериментов. Площадка открыта для предложений – перформансов, мастер-классов. Александр Савин говорит, что есть несколько проектов, которые могут привезти актёры и режиссёры из других регионов.
Александр Савин,
художественный руководитель Дома актёра на Алтае:
Кулисы, занавес, сцена и задник – это всё признаки классического театра, от которых мы стараемся уйти. У нас мобильный зрительный зал, его можно организовать где угодно: у любой стены или вообще в центре помещения. Думаем поставить спектакль, который зритель будет смотреть сразу в двух помещениях.
Изначально Дом актёра существовал в ныне закрывшемся антикафе "Три кита". Там была театральная студия и шли спектакли. Теперь, обзаведясь собственным пространством, Дом актёра планирует открыть несколько театральных групп – сюда будут принимать всех от детсадовского пятилетнего возраста до преклонного.
У Дома актёра две больших миссии – объединить актёров из разных театров под одной крышей для интересных им проектов и внести в театральную культуру города "что-то свеженькое".
Уже в октябре здесь представят фантазию "Беспокойный день" по мотивам "Мастера и Маргариты". Возможно, зимой повторят "Кислород" режиссёра Светланы Сатаевой. В планах Александра Савина спектакль по текстам серебряного века, в котором кроме актёров предусмотрен диджей.
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