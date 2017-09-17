В Барнауле открывают новую театральную площадку — Дом актёра на Алтае

В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. Проект интерьера в Доме актёра на Алтае. Фото: Дом актёра. Проект интерьера в Доме актёра на Алтае. Фото: Дом актёра. Проект интерьера в Доме актёра на Алтае. Фото: Дом актёра. Проект интерьера в Доме актёра на Алтае. Фото: Дом актёра. Проект интерьера в Доме актёра на Алтае. Фото: Дом актёра. Проект интерьера в Доме актёра на Алтае. Фото: Дом актёра. Проект интерьера в Доме актёра на Алтае. Фото: Дом актёра. Проект интерьера в Доме актёра на Алтае. Фото: Дом актёра. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова. В Барнауле откроется Дом актёра. Фото: Оксана Исакова.

"С Театром.doc это была авантюра, конечно, - говорит Савин. - Мы сказали, что у нас почти все готово и теперь вот по ночам доколачиваем декорации".

Проект интерьера сделала Наталия Алаева. Пространство площадью 80 кв. м разделено на две части (впрочем, условно). В одной планируется сделать галерею современного искусства, в которой можно выставлять картины и делать инсталляции, в другой будут играть спектакли.

Дом актёра не станет репертуарным театром, это пространство для всевозможных экспериментов. Площадка открыта для предложений – перформансов, мастер-классов. Александр Савин говорит, что есть несколько проектов, которые могут привезти актёры и режиссёры из других регионов.

Александр Савин,

художественный руководитель Дома актёра на Алтае:

Кулисы, занавес, сцена и задник – это всё признаки классического театра, от которых мы стараемся уйти. У нас мобильный зрительный зал, его можно организовать где угодно: у любой стены или вообще в центре помещения. Думаем поставить спектакль, который зритель будет смотреть сразу в двух помещениях.

Изначально Дом актёра существовал в ныне закрывшемся антикафе "Три кита". Там была театральная студия и шли спектакли. Теперь, обзаведясь собственным пространством, Дом актёра планирует открыть несколько театральных групп – сюда будут принимать всех от детсадовского пятилетнего возраста до преклонного.

У Дома актёра две больших миссии – объединить актёров из разных театров под одной крышей для интересных им проектов и внести в театральную культуру города "что-то свеженькое".

Уже в октябре здесь представят фантазию "Беспокойный день" по мотивам "Мастера и Маргариты". Возможно, зимой повторят "Кислород" режиссёра Светланы Сатаевой. В планах Александра Савина спектакль по текстам серебряного века, в котором кроме актёров предусмотрен диджей.