В Барнауле открывают городской пляж на острове Помазкин

17 июня в Барнауле официально откроется городской пляж на острове Помазкин на Правобережном тракте, 10. Праздник по этому поводу начнется в 12.00.
В мэрии сообщили, что пляж прошел все необходимые процедуры и готов принимать отдыхающих. Пробы воды в скважине и песка полностью соответствуют санитарным нормам.
На пляже установили шезлонги и зонты, водо- и электроснабжение функционирует в полном объеме, территорию обработали от насекомых. У воды дежурят спасатели, прошедшие обучение по оказанию первой медицинской помощи.
Всех желающих на пляж доставляет газель №101. Маршрут отправляется от площади Баварина до парковки городского пляжа, стоимость проезда составляет 20 рублей.
Напомним, в ближайшие дни синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду.
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