В Барнауле открывают городской пляж на острове Помазкин

429
Сегодня, 11:23.
Жизнь

17 июня в Барнауле официально откроется городской пляж на острове Помазкин на Правобережном тракте, 10. Праздник по этому поводу начнется в 12.00.

Барнаульский пляж на острове Помазкин.
Барнаульский пляж на острове Помазкин. Фото: barnaul.org.

В мэрии сообщили, что пляж прошел все необходимые процедуры и готов принимать отдыхающих. Пробы воды в скважине и песка полностью соответствуют санитарным нормам.

На пляже установили шезлонги и зонты, водо- и электроснабжение функционирует в полном объеме, территорию обработали от насекомых. У воды дежурят спасатели, прошедшие обучение по оказанию первой медицинской помощи.

Всех желающих на пляж доставляет газель №101. Маршрут отправляется от площади Баварина до парковки городского пляжа, стоимость проезда составляет 20 рублей.

Напомним, в ближайшие дни синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров