В Барнауле открывают городской пляж на острове Помазкин

В мэрии сообщили, что пляж прошел все необходимые процедуры и готов принимать отдыхающих. Пробы воды в скважине и песка полностью соответствуют санитарным нормам.

На пляже установили шезлонги и зонты, водо- и электроснабжение функционирует в полном объеме, территорию обработали от насекомых. У воды дежурят спасатели, прошедшие обучение по оказанию первой медицинской помощи.

Всех желающих на пляж доставляет газель №101. Маршрут отправляется от площади Баварина до парковки городского пляжа, стоимость проезда составляет 20 рублей.

Напомним, в ближайшие дни синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду.