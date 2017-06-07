В Барнауле откроется новый ресторан "Кинза и Мята" с профессиональным караоке

Ресторан "Кинза и Мята". Фото: архив NIGHTOUT.RU. Меню ресторана "Кинза и Мята". Фото: архив ресторана "Кинза и Мята". Ресторан "Кинза и Мята". Фото: архив NIGHTOUT.RU. Меню ресторана "Кинза и Мята". Фото: архив ресторана "Кинза и Мята". Ресторан "Кинза и Мята". Фото: архив NIGHTOUT.RU. Меню ресторана "Кинза и Мята". Фото: архив ресторана "Кинза и Мята". Ресторан "Кинза и Мята". Фото: архив NIGHTOUT.RU. Меню ресторана "Кинза и Мята". Фото: архив ресторана "Кинза и Мята".

Летом "Кинза и Мята" запускает совершенно новое меню. Здесь можно найти свежие овощи и аппетитные новинки – что может быть лучше для летнего отдыха. По будням с 11.00 до 16.00 действует бизнес-ланч по демократичным ценам.

В меню ресторана в широком ассортименте представлено сочное мясо на огне. Не обязательно тратить много денег, чтобы вкусно и сытно поесть. В ресторане "Кинза и Мята" шашлык из свинины "По-советски" стоит 295 руб., вкусная пицца от 295 руб., блюда по-тайски и ВОК от 239 руб., сытные мясные блюда на компанию от 1755 руб., грузди соленые со сметаной и луком – 199 руб.* Для любителей японской кухни здесь есть несколько видов любимых роллов. Также в ресторане можно попробовать вкусные десерты и авторский чай.

Несомненный хит меню – фирменный напиток собственного производства, который неоднократно участвовал выставках, фестивалях и заслуженно получал призы и награды.

Просторный зал позволяет разместить большие компании. Это заведение идеально подходит для празднования дня рождения или юбилея, к тому же для именинников действует скидка 10%.

Каждую пятницу и субботу, а также в праздничные дни в заведении проходят вечера с выступлением музыкальных групп города. Для них предусмотрена специальная сцена. Волшебная атмосфера ресторана позволит не только отдохнуть, но и весело провести свободное время. К тому же по вечерам в выходные здесь будут проводить танцевальные вечеринки.

В день открытия ресторана гостей ждет фуршет с фирменными закусками заведения, живая музыка, профессиональное караоке и фотосъемка. Чтобы узнать время открытия, следите за новостями в социальных сетях ресторана "Кинза и Мята": "Инстаграм", "Вконтакте"

Адрес: пр. Красноармейский 47-а, ТРК "Сити-центр", 5-й этаж, тел.: 60-77-34

Справка

"Кинза и Мята" – сеть ресторанов семейного отдыха, входящая в ресторанный холдинг KinzaGroup. Основа меню – мясные блюда, приготовленные на открытом огне.

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