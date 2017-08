В Барнауле откроется ресторан New York Pizza

Ресторан по франшизе откроется в сентябре. В каком именно торговом центре будет работать заведение, не сообщается. Сообщается, что новые рестораны New York Pizza планируют открыть также в Новосибирской области.

Сейчас в Барнауле New York Pizza работает в ТРЦ "Арена" и "Огни". Ранее altapress.ru писал, что 2009 году заведение New York Pizza, которое работало в ТРЦ "Алтай" со скандалом закрылось. В 2012 году сообщалось, что ресторан откроется в "Огнях". В этом году на месте New York Pizza на ул. Молодежная собственники открыли кафе "Гриль фест".