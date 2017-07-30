В Барнауле отпраздновали день амурского тигра

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" традиционно праздновали день амурского тигра.
29 июля на центральной площадке зоопарка всех гостей ожидала развлекательная программа: соревнования "Прыжок тигра", конкурсы с призами, "полосатый" флешмоб и, конечно, то, ради чего все в этот день приходят в зоопарк — показательные кормления тигров.
Праздник начался с чудесной новости: 27 июня главные тигры Барнаула — Багира и Шерхан — стали родителями трех здоровых котят. К сожалению, увидеть котят в этот день никому из гостей праздника не удалось, но хорошей новости были рады абсолютно все.
"Это очень важное событие, а для Алтайского края — хороший подарок к 80-летнему юбилею. Зоопарк внес свой существенный вклад в увеличение популяции амурского тигра" — сказал Сергей Писарев, директор зоопарка.
Факт
Амурский тигр занесен в красную книгу, как вымирающий вид, и является одним из самых малочисленных представителей семейства кошачьих.
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