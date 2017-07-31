В Барнауле отремонтируют подземный переход на Павловском тракте

Барнаульский "Автодорстрой" опубликовал аукцион на капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на Павловском тракте. На это планируют потратить 1,8 млн рублей, пишет "Алтайская правда".
Деньги выделят из городского бюджета на 2017 год. Подрядчик должен будет демонтировать кровлю перехода и установить новые покрытия из поликарбонатных и акриловых плит, покрасить карнизы, металлические балки и другие покрытия, отремонтировать стены перехода изнутри и снаружи, потолок.
Тротуары из брусчатки разберут, сделают бетонный подстилающий слой, установят новые двери и люки. В переходе установят новые светильники, некоторые из них будут иметь рассеиватель и защитную решетку. К работам нужно будет приступить в течение трех дней после заключения контракта, а завершить в течение месяца. Торги по аукциону назначены на 11 августа, а заявки принимаются до 7 августа.
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