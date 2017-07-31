В Барнауле отремонтируют подземный переход на Павловском тракте

Деньги выделят из городского бюджета на 2017 год. Подрядчик должен будет демонтировать кровлю перехода и установить новые покрытия из поликарбонатных и акриловых плит, покрасить карнизы, металлические балки и другие покрытия, отремонтировать стены перехода изнутри и снаружи, потолок.

Тротуары из брусчатки разберут, сделают бетонный подстилающий слой, установят новые двери и люки. В переходе установят новые светильники, некоторые из них будут иметь рассеиватель и защитную решетку. К работам нужно будет приступить в течение трех дней после заключения контракта, а завершить в течение месяца. Торги по аукциону назначены на 11 августа, а заявки принимаются до 7 августа.