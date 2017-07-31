В Барнауле КамАЗ насмерть сбил 81-летнего пенсионера

ДТП на Аванесова. Фото: Barnaul22. ДТП на Аванесова. Фото: Barnaul22.

По данным полиции, 28-летний водитель КамАЗа с прицепом наехал на 81-летнего мужчину. Пенсионер скончался от полученных травм в машине скорой помощи.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

Очевидцы в сообществе Barnaul22 сообщают, что незадолго до смертельного ДТП на том же участке дороги столкнулись "восьмерка" и бетономешалка.

"Пока разгребали ДТП, мужчина переходил в неположенном месте дорогу и попал под колеса прицепа от КамАЗ", — сообщают подписчики.