В Барнауле КамАЗ насмерть сбил 81-летнего пенсионера

Днём 31 июля в Барнауле на улице Аванесова водитель КамАЗа сбил пожилого мужчину, сообщает пресс-служба МВД.
ДТП на Аванесова. Фото: Barnaul22.
ДТП на Аванесова. Фото: Barnaul22.
По данным полиции, 28-летний водитель КамАЗа с прицепом наехал на 81-летнего мужчину. Пенсионер скончался от полученных травм в машине скорой помощи.
Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
Очевидцы в сообществе Barnaul22 сообщают, что незадолго до смертельного ДТП на том же участке дороги столкнулись "восьмерка" и бетономешалка.
"Пока разгребали ДТП, мужчина переходил в неположенном месте дорогу и попал под колеса прицепа от КамАЗ", — сообщают подписчики.
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