В Барнауле Mazda Demio протаранила остановку и въехала в столб

В Барнауле на ул. Власихинской перед поворотом на Ленточный бор Mazda Demio протаранила остановку пассажирского транспорта и въехала в столб. По словам очевидцев в Barnaul 22, за рулем находился пожилой мужчина.
В ГИБДД Барнаула факт ДТП подтвердили и сообщили, что на мечте пока работает экипаж ДПС. Более подробная информация о случившемся станет известна позднее.
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- Сюжет: Дорожно-транспортные происшествия
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