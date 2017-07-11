В Барнауле Mazda Demio протаранила остановку и въехала в столб

В Барнауле на ул. Власихинской перед поворотом на Ленточный бор Mazda Demio протаранила остановку пассажирского транспорта и въехала в столб. По словам очевидцев в Barnaul 22, за рулем находился пожилой мужчина.

В ГИБДД Барнаула факт ДТП подтвердили и сообщили, что на мечте пока работает экипаж ДПС. Более подробная информация о случившемся станет известна позднее.