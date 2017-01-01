В Барнауле осудили пенсионерку, которая сдала на металлолом машину соседа

Как пояснила помощник прокурора Центрального района Барнаула Маргарита Мельникова, рядом с домом осужденной в гараже стоял автомобиль бывшего соседа, который теперь живет в другом месте. Воспользовавшись длительным отсутствием хозяина, женщина открыла гараж и попросила своего знакомого помочь сдать машину на металлолом. Знакомый женщины не знал, что машина ей не принадлежит. В пункте металлолома пенсионерка получила 6 тыс. рублей за автомобиль.

Тем временем хозяин автомобиля решил его продать и нашел покупателя, вместе с которым приехал осматривать машину, однако, гараж оказался пустым. Мужчина обратился в полицию. В соответствии с экспертным заключением, рыночная стоимость автомобиля с учетом его износа составила 121 тыс. руб.

Суд приговорил 72-летнюю пенсионерку к 1 году и 3 месяцам лишения свободы условно и с таким же испытательным сроком. Также женщину обязали выплатить потерпевшему стоимость похищенного автомобиля.