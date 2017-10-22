В Барнауле пенсионерке отказались выдавать пенсию из-за старого паспорта

64-летней жительнице Барнаула Алисаделен-Джоли Де Жокоте-Дю-Патюрель отказались выдать пенсию в Сбербанке из-за ветхого паспорта. Женщина осталась без единственного источника доходов, а денег на замену документа у нее не было, сообщают правозащитники из Центра Сергея Миронова.
Алисаделен-Джоли — потомок французских эмигрантов, которая всю жизнь до пенсии проработала в Барнауле. Ее предки до революции имели ресторан в Москве, а в наше время потомок французских эмигрантов не смогла получить октябрьскую пенсию в 8300 рублей.
Алисаделен-Джоли Де Жокоте-Дю-Патюрель,
пенсионерка:
Первая страница моего паспорта немного надорвана, документ я получила около 10 лет назад, и он уже достаточно ветхий. Именно из-за этого операционист в банке отказался мне выдавать октябрьскую пенсию.
Женщина обратилась в другие отделения банка, но и там ей отказали в выдаче из-за порчи паспорта. Чтобы получить новый документ, ей нужно было заплатить 1,5 тысячи рублей госпшлины. В паспортном столе пенсионерке сказали, что ждать документ нужно было в течение месяца. Пенсионерка не знала на что жить, поэтому обратилась к правозащитникам. Специалисты помогли женщине составить заявления в отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю и прокуратуру с требованием повлиять на ситуацию.
Через неделю после обращения Алисаделен-Джоли позвонили и пригласили за пенсией в ближайшее отделение банка. Женщина получила деньги в тот же деньи приступила к оформлению замены паспорта.
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