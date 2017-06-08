В Барнауле перекроют два проспекта в честь Дня России

С 10.00 до 22.30 в Барнауле перекроют пр. Социалистический от ул. Молодежной до ул. Мерзликина. С 10.30 до 15.00 закроют проезд на пр. Ленина в границах пр. Строителей и ул. Гоголя. Это связано с подготовкой и проведением празднования Дня России.

На время перекрытия изменятся маршруты общественного транспорта, сообщает мэрия. троллейбусы №1, 7 будут ходить до пл. Победы;

будут ходить до пл. Победы; автобусы №1, 10, 24, 25, 29, 35, 53, 144 будут ходить по следующей схеме: … Ленина – Советская – Комсомольский – Гоголя – Ленина, далее по маршрутам;

будут ходить по следующей схеме: … Ленина – Советская – Комсомольский – Гоголя – Ленина, далее по маршрутам; автобусы №33, 39, 55, 109, 109оп будут ходить по следующей схеме: … Строителей – Красноармейский – Аванесова, далее по маршруту;

будут ходить по следующей схеме: … Строителей – Красноармейский – Аванесова, далее по маршруту; автобусы №27, 110 будут ходить по следующей схеме: … Строителей – Красноармейский – Ползунова – Ленина – Мамонтова – Спартак-2;

обратная схема: Спартак-2 – Мамонтова – Ленина – Пушкина – Красноармейский – Строителей, далее по маршруту;

будут ходить по следующей схеме: … Строителей – Красноармейский – Ползунова – Ленина – Мамонтова – Спартак-2; обратная схема: Спартак-2 – Мамонтова – Ленина – Пушкина – Красноармейский – Строителей, далее по маршруту; автобусы №34, 78 будут ходить по следующей схеме: … Комсомольский – Гоголя – Ленина, далее по маршруту;

будут ходить по следующей схеме: … Комсомольский – Гоголя – Ленина, далее по маршруту; автобус №19 будет ходить по следующей схеме: …Строителей – Красноармейский – Ползунова – Ленина – В.Н.Баварина;

обратная схема: пл. В.Н. Баварина – Ленина – Пушкина – Красноармейский – Строителей, далее по маршруту;

будет ходить по следующей схеме: …Строителей – Красноармейский – Ползунова – Ленина – В.Н.Баварина; обратная схема: пл. В.Н. Баварина – Ленина – Пушкина – Красноармейский – Строителей, далее по маршруту; автобус №20 будет ходить по следующей схеме: … Строителей – Красноармейский – Ползунова – Социалистический – Пушкина – Спартака;

обратная схема: Спартака – Пушкина – Красноармейский – Строителей, далее по маршруту;

будет ходить по следующей схеме: … Строителей – Красноармейский – Ползунова – Социалистический – Пушкина – Спартака; обратная схема: Спартака – Пушкина – Красноармейский – Строителей, далее по маршруту; маршрутка №6 будет ходить по следующей схеме: … Ленина – Советская – Комсомольский – Анатолия, далее по маршруту;

будет ходить по следующей схеме: … Ленина – Советская – Комсомольский – Анатолия, далее по маршруту; маршрутка №41 будет ходить по следующей схеме: … Ленина – Строителей – Красноармейский – Партизанская, далее по маршруту; Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанных участков и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.