В Барнауле перекроют улицу в январе из-за строительства общежития АлтГУ

Это связано с проведением работ по строительству и подключению сетей водопровода и канализации к зданию строящегося общежития АлтГУ по адресу: ул. Червонная, 5.

Участникам дорожного движения рекомендуют быть внимательными при проезде этого участка и, по возможности, заранее выбирать маршруты объезда.