В Барнауле перекроют улицу в январе из-за строительства общежития АлтГУ

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Сегодня, 15:17.
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С 8.00 16 января до 20.00 29 января в Барнауле перекрытие проезжей части улицы Червонной от дома №8 до пр. Ленина. Об этом сообщает мэрия.

Сигнальная (оградительная) лента.
Сигнальная (оградительная) лента. Фото: altapress.ru.

Это связано с проведением работ по строительству и подключению сетей водопровода и канализации к зданию строящегося общежития АлтГУ по адресу: ул. Червонная, 5.

Участникам дорожного движения рекомендуют быть внимательными при проезде этого участка и, по возможности, заранее выбирать маршруты объезда.

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