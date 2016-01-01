В Барнауле перекроют улицу в январе из-за строительства общежития АлтГУ

С 8.00 16 января до 20.00 29 января в Барнауле перекрытие проезжей части улицы Червонной от дома №8 до пр. Ленина. Об этом сообщает мэрия.
Это связано с проведением работ по строительству и подключению сетей водопровода и канализации к зданию строящегося общежития АлтГУ по адресу: ул. Червонная, 5.
Участникам дорожного движения рекомендуют быть внимательными при проезде этого участка и, по возможности, заранее выбирать маршруты объезда.
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