В Барнауле перестанет ходить автобус №39

С 1 октября в Барнауле приостановят работу автобусного маршрута №39, пишет официальный сайт Барнаула . Маршрут восстановят, когда найдут нового перевозчика.
Сообщается, что ИП Падеров Е.Л., обслуживающий 39-ый маршрут, не выполнил условия по соблюдению регулярности движения. Поэтому с 1 октября договор на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа с ним расторгнут с 1 октября.
"По маршруту №39 будут проведены конкурсные процедуры. До определения нового перевозчика работа данного маршрута будет приостановлена", - говорится в сообщении городской администрации.
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