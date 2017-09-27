В Барнауле перестанет ходить автобус №39

Сообщается, что ИП Падеров Е.Л., обслуживающий 39-ый маршрут, не выполнил условия по соблюдению регулярности движения. Поэтому с 1 октября договор на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа с ним расторгнут с 1 октября.

"По маршруту №39 будут проведены конкурсные процедуры. До определения нового перевозчика работа данного маршрута будет приостановлена", - говорится в сообщении городской администрации.