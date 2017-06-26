В Барнауле планируют продавать транспортные брелоки для оплаты проезда

"Центртранс" планирует предоставить барнаульцам возможность оплачивать проезд с помощью бесконтактных банковских карт. В перспективе — безналичная оплата проезда с использованием смартфона и новый вид электронного средства платежа — транспортный брелок. Запустить последний вид оплаты планируют уже летом.
Основное преимущество брелоков, по мнению "Центртранса", заключается в их компактности по сравнению с картой.
Оборудованием, позволяющим осуществлять безналичную оплату проезда, оснащены 370 автобусов, 144 трамвая, 52 троллейбуса, сообщает мэрия. Пенсионерам по возрасту транспортные карты оформляются и выдаются бесплатно. Пополнить транспортные карты можно в 122 пунктах, среди которых 15 киосков торговой сети "Лига-Пресс", один киоск торговой сети "Роспечать-Алтай", 19 отделений связи "Почта России" и 87 банкоматов Сбербанка.
Справка
С 1 декабря в Барнауле продали 44 568 транспортных карт. В месяц активируется более 13 тысяч пенсионных транспортных карт, в прошлые годы количество реализованных проездных билетов не превышало 11 тысяч в месяц. С начала года количество реализованных транспортных карт увеличилось на 29,6%.
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