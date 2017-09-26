В Барнауле по-тихому открылся второй "Макдоналдс"

25 сентября на третьем этаже ТРЦ "Галактика" (Galaxy) начал работу второй барнаульский ресторан "Макдоналдс". Об этом сообщила пресс-служба компании "ГиД", которая развивает сеть "Макдоналдс" в Сибири. В этот раз ресторан запустили без праздничной программы и фактически без анонсов — в отличие от первого "Мака", который барнаульцы брали штурмом.
Напомним, в официальной группе "Галактики" анонсировали открытие на 25 сентября, однако не уточнили время. Около 13 часов корреспондент altapress.ru сообщил, что третий этаж "Галактики" до сих пор закрыт. Позже из группы ТРЦ удалили анонс.
После 15 часов представители ТРЦ сообщили altapress.ru, что фудкорт частично открылся.
На нем заработал в том числе и второй в городе "Макдоналдс". "В работе нового ресторана использованы самые современные системы обслуживания посетителей, установлено интерактивное меню, терминалы самообслуживания", — заявили представители "ГиДа". В ресторане работают 30 сотрудников, из низ 8 — менеджеры. Ресторан работает с 10 до 22.
Открытие ресторана прошло без пышного открытия и ажиотажа. Напомним, что первый "Мак" в краевой столице открылся в июле 2016 года — тогда барнаульцы почти штурмом брали новую точку общепита.
Помимо "Макдоналдса" на фудкорте "Галактики" также начали работу Burger King, Subway, New York Pizza и другие. Планируется запуск точек KFC и "Кинза и мята".
Также пользователи форума skyscrapercity.com сфотографировали искусственный каток — он уже залит, но еще не работает. В администрации ТРЦ не уточняют сроки его открытия.
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