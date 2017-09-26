В Барнауле по-тихому открылся второй "Макдоналдс"

В "Галактике" открылся "Макдоналдс". Фото: surovy_mag, skyscrapercity.com. В "Галактике" открылся "Макдоналдс". Фото: surovy_mag, skyscrapercity.com. В "Галактике" открылся "Макдоналдс". Фото: surovy_mag, skyscrapercity.com. В "Галактике" открылся "Макдоналдс". Фото: surovy_mag, skyscrapercity.com. В "Галактике" открылся "Макдоналдс". Фото: drkstrrs, skyscrapercity.com. В "Галактике" открылся "Макдоналдс". Фото: drkstrrs, skyscrapercity.com. Каток в "Галактике". Фото: drkstrrs, skyscrapercity.com. В "Галактике" открылся "Макдоналдс". Фото: drkstrrs, skyscrapercity.com. В "Галактике" открылся "Макдоналдс". Фото: drkstrrs, skyscrapercity.com. В "Галактике" открылся "Макдоналдс". Фото: drkstrrs, skyscrapercity.com. Второй "Макдоналдс" в Барнауле. Фото: drkstrrs, skyscrapercity.com.

Напомним, в официальной группе "Галактики" анонсировали открытие на 25 сентября, однако не уточнили время. Около 13 часов корреспондент altapress.ru сообщил, что третий этаж "Галактики" до сих пор закрыт. Позже из группы ТРЦ удалили анонс.

После 15 часов представители ТРЦ сообщили altapress.ru, что фудкорт частично открылся.

На нем заработал в том числе и второй в городе "Макдоналдс". "В работе нового ресторана использованы самые современные системы обслуживания посетителей, установлено интерактивное меню, терминалы самообслуживания", — заявили представители "ГиДа". В ресторане работают 30 сотрудников, из низ 8 — менеджеры. Ресторан работает с 10 до 22.

Открытие ресторана прошло без пышного открытия и ажиотажа. Напомним, что первый "Мак" в краевой столице открылся в июле 2016 года — тогда барнаульцы почти штурмом брали новую точку общепита.

Помимо "Макдоналдса" на фудкорте "Галактики" также начали работу Burger King, Subway, New York Pizza и другие. Планируется запуск точек KFC и "Кинза и мята".

Также пользователи форума skyscrapercity.com сфотографировали искусственный каток — он уже залит, но еще не работает. В администрации ТРЦ не уточняют сроки его открытия.