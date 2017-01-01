В Барнауле погиб мужчина от отравления угарным газом

Утром 4 февраля 2017 года в одном из частных домов Барнаула насмерть угорел 32-летний мужчина. Его супруга и двое малолетних детей с признаками отравления угарным газом попали в больницу.
По данном факту СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку. По предварительным данным, отравление произошло вследствие преждевременного закрытия дымовой заслонки в печи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
СУ СКР обращает внимание жителей Алтайского края на соблюдение правил пожарной безопасности и напоминает, что правильное использование бытовых приборов, исправного печного отопления и осторожное обращение с огнем может сохранить здоровье и жизнь.
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