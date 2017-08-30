В Барнауле похоронили погибшего на Донбассе добровольца

Житель Барнаула Евгений О. погиб на территории Донецкой области Украины на позициях самопровозглашенной ДНР. Мужчина вступил в ряды ополченцев в качестве добровольца несколько месяцев назад. 25 августа алтайского бойца похоронили в краевой столице, пишут в сообществе "Союз добровольцев Донбасса" в соцсети "ВКонтакте".
Сообщавется, что Евгений погиб 18 августа. Он защищал рубежи ДНР на мариупольском направлении. Боестолкновения на этой территории пришлись как раз на середину августа.
"Женя участвовал в защите Донецкой Народной Республики, на южном направлении. Погиб при подрыве автомобиля, во время инспекции передовых позиций полка", — пишут администраторы сообщества. Они рассказали, что в Барнауле у погибшего добровольца "остались старенькая мать и ребенок". Тело Евгения доставили в Барнаул силами участников сообщества.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.