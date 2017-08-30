В Барнауле похоронили погибшего на Донбассе добровольца

Погибший Евгений О.

Сообщавется, что Евгений погиб 18 августа. Он защищал рубежи ДНР на мариупольском направлении. Боестолкновения на этой территории пришлись как раз на середину августа.

"Женя участвовал в защите Донецкой Народной Республики, на южном направлении. Погиб при подрыве автомобиля, во время инспекции передовых позиций полка", — пишут администраторы сообщества. Они рассказали, что в Барнауле у погибшего добровольца "остались старенькая мать и ребенок". Тело Евгения доставили в Барнаул силами участников сообщества.