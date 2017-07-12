В Барнауле покажут короткометражки под открытым небом

Специальные гости кинофестиваля:- заслуженный артист Республики Беларусь,– актер, режиссер, заслуженный деятель искусств РСФС,– российский актер, известен по фильмам "9 рота", "На перекрестке радости и горя", "Упакованные".

Просмотр фильмов под открытым небом на большом светодиодном экране - это новый популярный формат семейного досуга в г. Барнауле и Алтайском крае.

Жители города, с удовольствием посещают подобные мероприятия, так, в 2016 году в "Парке Спорта" была успешно проведена Всероссийская акция "Ночь кино", количество зрителей тогда превысило 2000 человек.

В 2017 году площадка "Парка Спорта" 3 раза трансформируется в летний кинотеатр:

19 июля торжественное открытие и показ фильмов конкурсной программы короткометражного кино;

20 июля показ фильмов конкурсной программы короткометражного кино;

26 августа Всероссийская акция "Ночь кино 2017".

Артем Сингач,

организатор мероприятия, председатель Молодежного Парламента Алтайского края:

Мы видим большую потребность в проведении таких мероприятий, интерес вызван в совершенно новом подходе организации досуга для нашего региона. Зрители приходят семьями, компаниями. В этом году, для всех гостей мы готовим анимационно – развлекательные площадки, зону кафе, а также много подарков и сюрпризов от наших партнеров. Мы считаем, что просмотр фильмов в Парке Спорта – это уже настоящая традиция, со своими постоянными зрителями.

Организаторы кинофестиваля: Правительство Алтайского края, Управление Алтайского края по культуре и архивному делу, Алтайский государственный Дом народного творчества, Парк Спорта А. Смертина, Молодежный центр кинематографистов Алтая, при поддержке Министерства культуры РФ, Союз кинематографистов РФ, Молодежный центр Союза кинематографистов РФ, Молодежный Парламент Алтайского края.