В Барнауле "покупательница" дома украла с карты продавца 65 тысяч рублей

В Барнауле полиция ищет мошенницу, которая похитила у местной жительницы крупную сумму денег с банковской карты. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Полицейские установили, что накануне потерпевшая на одном из сайтов объявлений выставила информацию о продаже дома. Вечером ей позвонила неизвестная женщина и сообщила, что готова купить дом и хочет перечислить безналичным переводом на банковскую карту задаток.
Доверчивая горожанка под диктовку звонившей злоумышленницы через банкомат произвела несколько операций, в результате которых с ее счетов были похищены 65 тысяч рублей.
Сотрудники полиции ищут мошенницу, возбуждено уголовное дело.
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