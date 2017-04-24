В Барнауле "покупательница" дома украла с карты продавца 65 тысяч рублей

Полицейские установили, что накануне потерпевшая на одном из сайтов объявлений выставила информацию о продаже дома. Вечером ей позвонила неизвестная женщина и сообщила, что готова купить дом и хочет перечислить безналичным переводом на банковскую карту задаток.

Доверчивая горожанка под диктовку звонившей злоумышленницы через банкомат произвела несколько операций, в результате которых с ее счетов были похищены 65 тысяч рублей.

Сотрудники полиции ищут мошенницу, возбуждено уголовное дело.