В Барнауле полицейские нашли сбежавшего из детдома подростка

14-летний подросток, находившийся в здании вокзала ночью без взрослых, привлек внимание наряда патрульно-постовой службы. Подросток обманул полицейских, сообщив им недостоверные личные данные, а потом и вовсе попытался сбежать.

Позже полицейские установили, что несовершеннолетний является воспитанником детского дома и находится в розыске уже несколько дней.

С подростком провели профилактическую беседу и передали руководству детского дома.