В Барнауле полицейские нашли сбежавшего из детдома подростка

В Барнауле сотрудники транспортной полиции нашли на железнодорожном вокзале сбежавшего из детдома подростка. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по СФО.
14-летний подросток, находившийся в здании вокзала ночью без взрослых, привлек внимание наряда патрульно-постовой службы. Подросток обманул полицейских, сообщив им недостоверные личные данные, а потом и вовсе попытался сбежать.
Позже полицейские установили, что несовершеннолетний является воспитанником детского дома и находится в розыске уже несколько дней.
С подростком провели профилактическую беседу и передали руководству детского дома.
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