В Барнауле полицейскому-взяточнику отказали в восстановлении на службе

По данным краевой прокуратуры, истец служил в органах полиции в должности инспектора группы по исполнению административного законодательства. В июле 2016 года СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам получения взятки. По результатам проведенной служебной проверки истца уволили со службы в связи с грубым нарушением служебной дисциплины: мужчина скрыл факты обращения к нему гражданина, имея при этом коррупционные намерения.

Суд в удовлетворении исковых требований истца отказал в полном объеме. Решение вступило в законную силу.