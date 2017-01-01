В Барнауле полицейскому-взяточнику отказали в восстановлении на службе

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Сегодня, 13:46.
Происшествия

В Барнауле рассмотрели иск бывшего сотрудника органов внутренних дел, уволенного в связи с грубым нарушением служебной дисциплины. Мужчина хотел восстановиться на службе, взыскать утраченный заработок за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред.

Полиция, наручники.
Полиция, наручники. Фото: СС0.

По данным краевой прокуратуры, истец служил в органах полиции в должности инспектора группы по исполнению административного законодательства. В июле 2016 года СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам получения взятки. По результатам проведенной служебной проверки истца уволили со службы в связи с грубым нарушением служебной дисциплины: мужчина скрыл факты обращения к нему гражданина, имея при этом коррупционные намерения.

Суд в удовлетворении исковых требований истца отказал в полном объеме. Решение вступило в законную силу.

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