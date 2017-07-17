В Барнауле посадят почти две тысячи новых деревьев

Летом в Барнауле благоустроят 15 зеленых зон и высадят на их территориях 1891 дерево. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Зеленые зоны благоустроят на улицах Профинтерна, Короленко, Никитина, Деповской, проспектах Калинина, Ленина, Космонавтов, у Мемориала Славы, на Привокзальной площади. Там уберут 1609 старых деревьев и пней, вырежут 41 812 кв.метров поросли.
После этого высадят 1891 единиц деревьев и кустарников (черемуха Маака, яблоня, клен, орех маньчжурский, рябина, липа, ель, осина, груша, тополь, жасмин) и посадят газон.
Так, на Мемориале Славы планируют выкорчевать 103 деревьев, при этом группами и рядами посадят 1093 кустарника и 34 дерева. В центральной части Мемориала Славы восстановят живую изгородь из елей вдоль центральной аллеи, у мемориальных досок высадят крупномерные рябины.
Территории для благоустройства выбирали на основании заявлений барнаульцев.
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