В Барнауле посреди трассы сгорел Renault Logan

Днем 11 октября в Барнауле на пересечении ул. Советской Армии и Павловского тракта сгорел автомобиль Renault Logan. На месте работали пожарные.
Горящий автомобиль. Фото: Владимир Шевелин в vk.com/barneos22.
Горящий автомобиль. Фото: @_dmitriy_alekseevich в instagram.com/go_barnaul.
Горящий автомобиль. Фото: Вадим Кленьшев в vk.com/barneos22.
Фото с места событий появилось аккаунте паблика go_barnaul в Instagram. Подробности происшествия уточняются.
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