В Барнауле поставили статую металлического медведя

На пешеходной части улицы Мало-Тобольской установили металлическую скульптуру прогуливающегося медведя. Впервые на т.н. "Барнаульском Арбате" это изваяние появилось 16 сентября, во время празднования Дня города и юбилея края. Позже статуя исчезла, а 28 сентября появилась вновь.
Медведь на "Барнаульском Арбате". Фото: barnaul.org.
День города-2017 на ул. Мало-Тобольской. "Барнаульский Арбат". Фото: altapress.ru.
День города-2017 на ул. Мало-Тобольской. "Барнаульский Арбат". Фото: altapress.ru.
Как сообщили в мэрии, зверь изображает Деда Медведа, придуманного "легендарного" защитника города, про которого уже снят клип. В администрации Барнаула считают, что встреча с медведем приносит успех и удачу.
По данным чиновников, проект установки Барнаульского медведя реализован на средства гранта главы администрации города на разработку продуктов для притяжения туристов в 2017 году.
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