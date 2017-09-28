В Барнауле поставили статую металлического медведя

Медведь на "Барнаульском Арбате". Фото: barnaul.org. День города-2017 на ул. Мало-Тобольской. "Барнаульский Арбат". Фото: altapress.ru. День города-2017 на ул. Мало-Тобольской. "Барнаульский Арбат". Фото: altapress.ru.

Как сообщили в мэрии, зверь изображает Деда Медведа, придуманного "легендарного" защитника города, про которого уже снят клип. В администрации Барнаула считают, что встреча с медведем приносит успех и удачу.

По данным чиновников, проект установки Барнаульского медведя реализован на средства гранта главы администрации города на разработку продуктов для притяжения туристов в 2017 году.