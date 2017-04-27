В Барнауле построят цех по переработке вторсырья

По словам Аганова, новый проект "Алтайтары", новый цех будет рассчитан на переработку бумаги, картона, пластика и полимеров, рассказал депутат. Для большей эффективности в Барнауле построят и пункты приема вторсырья, куда население сможет продавать более 10 видов отходов для переработки. Правда, здесь не будут принимать стеклянную тару.

Сам руководитель "Алтайтары" Андрей Лазарев сказал altapress.ru, что оглашать подробности реализации проекта пока не готов.

В то же время, еще в декабре 2017 года губернатор Алтайского края Александр Карлин говорил, что именно проект "Алтайтары" нужно включить в число приоритетных, так как он поможет решить одну из острых проблем города — проблему с утилизацией и переработкой вторсырья.